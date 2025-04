Valeria Marini e la madre Gianna Orrù il litigio la distanza per anni e perché non si parlano più

Valeria Marini e Gianna Orrù, mamma e figlia, oggi non si parlano da sette mesi. "Le cose private devono rimanere tali, invece lei le ha dette dappertutto", ha spiegato l'87enne ospite di Domenica In. Ma cosa è successo nel loro rapporto? Cosa ha causato la rottura, come è già successo in passato? Leggi su Fanpage.it , mamma e figlia, oggi non sida sette mesi. "Le cose private devono rimanere tali, invece lei le ha dette dappertutto", ha spiegato l'87enne ospite di Domenica In. Ma cosa è successo nel loro rapporto? Cosa ha causato la rottura, come è già successo in passato?

