Passerini Milan Con la difesa a tre valorizza Theo Hernandez e Jimenez

Passerini ha parlato del Milan dopo la vittoria in campionato contro l'Udinese Pianetamilan.it - Passerini: “Milan? Con la difesa a tre valorizza Theo Hernandez e Jimenez” Leggi su Pianetamilan.it Intervenuto sul Corriere della Sera, Carlosha parlato deldopo la vittoria in campionato contro l'Udinese

Potrebbe interessarti anche:

Milan - Sacchi boccia Allegri : "In Europa non ha mai vinto. Difesa e contropiede - preferisco un altro calcio"

Milan - Leao e Pulisic promuovono la difesa a tre : "Dietro solidi e davanti liberi - ha funzionato!"

Milan - Ibrahimovic : "Se non corri in difesa - l'allenatore ti lascia in panchina. Gimenez? Grande investimento"

Ne parlano su altre fonti Passerini: “Milan? Con la difesa a tre valorizza Theo Hernandez e Jimenez”. Passerini: “Milan orientato a mettere Theo Hernandez sul mercato, ma…”. Passerini: "È un po' ciò che succede nell'Inter con Dimarco e Dumfries... Theo e Jimenez fanno molto.... Theo Hernandez flop e ansia rinnovo: “Brutta figura” | VIDEO CM.IT. ESCLUSIVA – Carlos Passerini: “L’Inter è la favorita per lo Scudetto. Vi svelo il leader nel Milan” (VIDEO). Milan-Bruges di Champions League, risultato 3-1: gol di Reijnders e Pulisic, annullata rete a Camarda.

Segnala tuttosport.com: "Milan, la difesa a 3 è la svolta. Leao titolare, per il futuro dico Italiano" - Intervista esclusiva a Gigi Sala, titolare nella difesa scudettata di Zaccheroni e del suo 3-4-3. "Theo con le spalle coperte è devastante" ...

Come scrive msn.com: Milan, se la difesa a 3 è la svolta lo diranno i maestri Gasp e Inzaghi - Sono tutti d'accordo. Il Milan funziona molto meglio così, con il sistema di gioco sperimentato a Udine e che si avvita sulla difesa a 3 più Jimenez e Theo Hernandez laterali di centrocampo, per quest ...

Riporta calcioblog.it: Milan, rivoluzione in difesa: ecco chi rimane - Rivoluzione in difesa per il Milan: ecco chi rimane. Le ultime indiscrezioni rivelano di un piano già ben definito per rinnovare la rosa. C’è aria di grandi cambiamenti al Milan, e non solo a livello ...