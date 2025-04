LIVE Piacenza Trento 2 2 Superlega volley 2025 in DIRETTA 6 9 tensione alle stelle e scelte arbitrali decisive al tie break

DIRETTA LIVE9-13 Battuta a metà rete di Galassi, sesto errore per lui dai nove metri. Ancora time-out Piacenza.9-12 Mani-out di Bovolenta da seconda linea.8-12 Diagonale nei quattro metri di Michieletto, solo lui è in grado di giocare un colpo del genere.8-11 Michieletto sciupa un contrattacco potenzialmente decisivo.7-11 Michieletto spedisce Trento a +4, adesso serve un miracolo a Piacenza. Bovolenta in campo per Romanò.7-10 Ancora un pallonetto di Lavia, Piacenza inchiodata in difesa.7-9 Diagonale nei tre metri di Maar, colpo di pura rabbia.6-9 Time-out per Piacenza.6-9 Colpo a scavalcare il muro meraviglioso di Lavia, break pesantissimo.6-8 Cartellino rosso per la panchina di Piacenza, il dirigente è costretto a lasciare il campo.6-8 Pipe di Michieletto di seconda intenzione, che classe.

