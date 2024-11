Lanazione.it - Lo strazio della famiglia: "Il nostro Salvatore era un uomo perbene. Faceva una vita tranquilla"

"Laè incredula, è stato un fulmine a ciel sereno". L’avvocato Alberto Onori è il legalediPostiglione, il muratore ucciso giovedì mattina in un cantiere con più di 13 coltellate. Sarà lui a seguire gli interessiin un momento tragico come questo. "era una persona, un cliente modello, sempre propositivo. Siamo in attesa degli sviluppi, al momento non emerge nessun tipo di motivazione, non c’è niente che possa far pensare a chissà cosa", dice l’avvocato Onori che, nel frattempo, ha provveduto a nominare un perito di parte che parteciperà, per la, all’autopsia. La salma è ancora a disposizione dell’autorità giudiziaria ma intorno alla metàprossima settimana sarà eseguito l’esame autoptico e per laci sarà il dottor Sergio Scalise Pantuso.