Oasport.it - LIVE Gauff-Zheng 3-6, 0-1, Finale WTA Finals 2024 in DIRETTA: americana in crisi a inizio 2° set

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-2 Ace (1°). Ieri 8 con Krejcikova.40-15 Mamma mia, altro errore. Non tiene più la palla in campo l’.30-15 Getta via la risposta di dritto. La partita è completamente girata.15-15 Prima vincente.0-15 Gratuito anche per.0-1 Altro rovescio in rete. Altro break regalato da.40-A Fuori il rovescio difensivo. Sconsolata.40-40 Errore gratuito di rovescio.40-30 Con la prima.30-30 Favoloso rovescio lungoriga die comoda chiusura.30-15 Prima vincente.15-15 Sbaglia la cinese con la smorzata. Si tira anche una racchettata.0-15 Parte con un errore di rovescio l’6-3! Mamma mia, altro gratuito di rovescio. Che set ha perso l’! Ha avuto la bellezza di 5 chance di break ma non è mai riuscita a strappare il servizio alla rivale.