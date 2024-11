Ilgiorno.it - L’angoscia quando diventa “strangujon“

Magni Al circolo degli anziani alcuni degli habitué stavaando, con grande apprensione, l’incidente stradale in cui era incorso un amico finito in condizioni gravissime all’ospedale. Qualcuno si sciolse in uno: "Speremm" con qualche lacrima. Poi è entrato Carletto il quale, notata la scena, disse subito: "No el Pepin l’è migliurà, l’è fouera pericul". La notizia fu accolta con gioia, mentre la “sciura Cesarina“, ha detto con aria di sollievo: "Menu mal, gh’avevi un". Il colorito termine usato dalla donna per esprimere il suo stato d’animo, deriva da “strangolare“, dunque un angoscia, apprensione così forte da stringerti la gola. Significa pure ambascia, preoccupazione, apprensione, dolore morale: mali che non si riescono proprio a “mandare giù“. Vi sono aneddoti su questa parola.