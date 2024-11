Oasport.it - La FIS rende obbligatorio l’utilizzo dell’airbag nello sci alpino: le gare in cui bisognerà indossarlo

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

La sicurezza prima di tutto. Arrivano novità importanti dalla FIS (Federazione Internazionale Sci) su questo tema, diventato in territorio italiano di triste attualità per la tragica scomparsa della giovane Matilde Lorenzi, sciatrice piemontese della Nazionale italiana juniores deceduta il 29 ottobre scorso per le gravissime lesioni riportate nella caduta sul ghiacciaio della Val Senales in Alto Adige, nel corso di un allenamento.La stessa famiglia Lorenzi si era pronunciata, evidenziando come e quanto sia importante continuare a progredire da questo punto di vista. E così, è arrivata la notizia dell’introduzione da parte della FIS di una norma precisa: a partire da quest’annata agonista, saràl’usoper tutti gli atleti impegnati nelledi discesa e di superG.