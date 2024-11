Lopinionista.it - “Kevin su Costner”: in uscita un ritratto inedito dell’attore-regista in 40 anni di interviste a Silvia Bizio

MILANO – La casa editrice Gremese annuncia la pubblicazione disu, un’opera unica nel suo genere, firmata dae Pietro Ricci. Il volume ripercorre l’eccezionale carriera del premio Oscarattraverso le sue stesse parole, grazie a decenni dicon la giornalista e amica di lunga data. Il libro offre una prospettiva intima e appassionata su una carriera costellata di successi e sfide, raccontando non solo il grande cinema americano ma anche il pensiero e la visione personale di un artista che ha saputo andare controcorrente.Insu, l’attore-ripercorre le tappe più significative della sua filmografia: dai capolavori come Balla coi lupi, premiato con sette Oscar e punto di svolta nella sua carriera, alle scelte tematiche e stilistiche che hanno caratterizzato pellicole come il controverso Waterworld o il recentissimo Horizon – An American Saga.