Lanazione.it - I Punkcake cantano Rod Stewart. Il cammino a X Factor va avanti

Leggi l'articolo completo su Lanazione.it

Una suora, Sailor Moon, un’infermiera, un poliziotto e un body leopardato. No, non è un’allucinazione. Sono i travestimenti messi in scena daial terzo live di X2024. La band valdarnese è salita sul palcoscenico nella seconda manche con l’obiettivo di proseguire l’avventura all’interno del talent show di Sky e ce l’hanno fatta ancora una volta, senza il ballottaggio e grazie al sostegno del pubblico a casa tramite il televoto. Il tema scelto per la serata di giovedì era la Disco Music e ihanno cantato e suonato la cover di "Da Ya Think I’m Sexy", successo planetario del 1978 del cantante britannico Rod. Lorenzo Donato, Bruno Bernardoni, Lorenzo Migliore, Damiano Falcioni e Sonia Picchioni hanno ancora una volta strappato applausi, sia al pubblico in sala, sia ai tanti che li hanno seguiti dallo teleschermo.