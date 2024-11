Linkiesta.it - I poveri, violenti e turbolenti anni romani di Caravaggio

è arrivato a Roma da Milano. Alla fine del Cinquecento, «poco provisto di denari» e c’è chi insinua già con un omicidio alle spalle. È l’undici settembre. Undici settembre 1599, ventottoancora da compiere. La città è scossa dall’esecuzione capitale di Beatrice Cenci che diventa un monito anche per lui, forse confuso tra la folla a piazza di Ponte. Castel Sant’Angelo sullo sfondo, il cappello di feltro calato sugli occhi. Sei mesi dopo. Diciassette febbraio 1600. Un’altra piazza romana, Campo de’ Fiori con la morte sul rogo di Giordano Bruno. Questa la Roma che muove l’animo di, che lo mette in guardia, che arma le scene cruente sotto i suoi pennelli. Gli inizi non sono stati facili per lui. Per sentirsi un po’ a casa, avrebbe frequentato la comunità lombarda che popola la zona dove poi sorgerà la basilica dei Santi Ambrogio e Carlo al Corso e che idealmente lo riporta aglimilanesi di apprendistato nella bottega di Simone Peterzano, quand’era appena dodicenne.