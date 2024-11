Ilrestodelcarlino.it - Danielle e il tifo di Pesaro, dove può arrivare a X Factor?

, 9 novembre 2024 - Continua a fare effetto la voce dal timbro particolarissimo diai Live di X, giovedì sera, si è tenuta la terza serata a tema dance. Con "Salirò" di Daniele Silvestri, il cantante pesarese ha fatto ancora una volta discutere i giudici mettendo in risalto la difficoltà di trovare della musica da discoteca italiana. Il primo ad aver preso la parola è stato Jake la Furia, il quale subito ha spiegato nel suo giudizio ci siano due aspetti: “Apprezzo molto il tributo che hai voluto rendere a questa canzone - ha detto il rapper - ma secondo me in alcuni punti hai fatto un po' fatica. Però questa è una cosa mia, non deve essere un tuo problema. Sei lungimirante per quello che può essere il tuo futuro”. Con unemozionatissimo, a seguire ha preso la parola Paola Iezzi, la quale ha sostenuto che il pesarese fosse un artista a 360° e che avrebbe fatto strada, affermando che il repertorio dance italiano è molto ristretto e complimentandosi per la scelta coraggiosa del suo giudice, Manuel Agnelli.