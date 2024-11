Ilgiorno.it - Centomila auto al giorno: Pavia si ribella al traffico

– Assediata dalleparcheggiate ovunque. Secondo alcune stime, sarebbero 48mila le vetture a, che ha 70mila abitanti. Troppe e troppo spesso usate per percorrere meno di 2 chilometri. I problemi della città sono stati affrontati giovedì in un Consiglio comunale aperto sui temi della mobilità. “Asi usa molto l’privata – ha detto la vicesindaca e assessore alla Mobilità, Alice Moggi – e questo si traduce in una città caotica, con un’elevata incidentalità e in cui la qualità dell’aria è piuttosto scadente”. Vari i contributi portati da cittadini che risiedono nei quartieri con difficoltà diverse e differenti richieste e un denominatore comune: diminuire il. “Occorre istituire un tavolo permanente – ha proposto il consigliere Cosimo Lacava (Pd) – che preveda la partecipazione di San Matteo e Università per trovare una strategia comune.