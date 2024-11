Metropolitanmagazine.it - Ballando con le stelle, Federica Nargi parla della gelosia del compagno Alessandro Matri su Luca Favilla

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

è una delle protagoniste, in coppia col ballerino professionistadiciannovesima edizione dicon le, lo show di Rai 1 che non sembra soffrire di vecchiaia, anzi, è seguitissimo dal pubblico, una delle poche eccezioni tra i programmi Rai. Nata a Roma nel 1990, la belladal 2009 è legata all’ex calciatore, con cui vive a Milano e da cui ha avuto le figlie Sofia e Beatrice.ha rilasciato un’intervista al settimanale di Alfonso Signorinindo appunto anche di, il suogiustamente non è immune dai morsi: “Lui è talmente sicuro di sé che. scherzo. La preoccupazione c’è, come in tutti i lavori. Siamo insieme da 16 anni. Poi tutto può succedere, ma per fortuna non è mai successo”.