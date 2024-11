Ilrestodelcarlino.it - Attesi in 3500 al ‘Benelli’

Potrebbero essere anche oltre 3.500 gli spettatori che stasera, al Benelli (cielo sereno, temperatura sui 10°), assisteranno al derby della Ravegnana fra il lanciatissimo Ravenna (9 punti in 8 giorni) e il Forlì, che detiene la miglior difesa del girone di serie D. La prevendita ha fatto registrare un risultato discreto, ma sono i risultati positivi dei giallorossi – che puntano alla quarta vittoria consecutiva – a spostare certi equilibri. Ai 2.045 abbonati, si sono aggiunti i 500 biglietti di tribuna e i 289 di curva Mero venduti in prevendita, oltre ai 50 del settore ospiti. Ferma restando, ancora oggi, la possibilità per gli sportivi ‘non forlivesi’ di acquistare i tagliandi online sul circuito vivaticket oltre a Revenge, Desiderando viaggiare e Le Magie a Mezzano (evitando così le prevedibili code allo stadio), stasera, botteghini e cancelli apriranno comunque alle 18.