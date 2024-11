Gaeta.it - Arrestato un ricercato internazionale: il sudanese evaso dal Rems di Bari colpito da omicidio

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un cittadinodi 34 anni,per, è statoa Ventimiglia, nel corso di controlli di routine effettuati dalla polizia di frontiera. Questo individuo era sfuggito alla cattura il 19 ottobre scorso dalla Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza di, dove si trovava per l’esecuzione di misure di sicurezza a causa della sua incapacità di intendere e di volere. L’arresto si inserisce in un contesto di intensificazione dei controlli nella zona, in risposta a crescenti esigenze di sicurezza pubblica.L’arresto e il contesto operativo della poliziaLa cattura è avvenuta presso la stazione ferroviaria di Ventimiglia, durante operazioni standard di identificazione. L’uomo, sprovvisto di documenti, è stato portato nella caserma di piazza della Libertà per accertamenti.