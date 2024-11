Ilprimatonazionale.it - Alessandro Del Piero, il “piccolo pintor” salito sulla cima del mondo

Roma, 9 nov – «Ho dato a Delil soprannome Pinturicchio: per l’estetica, per il modo di giocare. I suoi gol sono sempre eccellenti». Correva l’estate del 1995 quando Gianni Agnelli diede l’investitura ufficiale – a suo modo, in quello che all’epoca suonò come un complimento, ma fino a un certo punto (il confronto va pur sempre fatto con il “Raffaello” attribuito a Roberto Baggio) – al giovane avanti bianconero chiamato a compiere il definitivo salto di qualità. E a non far rimpiangere proprio il Divin Codino, passato in quelle settimane al Milan. Il numero dieciFisici minuti e grandi abilità: artistiche uno, calcistiche l’altro. Paragonato al “”, artista ottocentesco della scuola umbra, Del– nato a Conegliano esattamente mezzo secolo fa – alla terza stagione in bianconero venne in un certo senso responsabilizzato a tutto tondo.