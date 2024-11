Gaeta.it - Vandalismo a Rondissone: auto danneggiata e paura per la sicurezza pubblica

Facebook WhatsAppTwitter Una mattinata di preoccupazione è scaturita oggi aquando una donna ha trovato il finestrino della suadistrutto. Parcheggiata in piazza del mercato, la vettura è stata vittima di un atto vandalico che ha sollevato un immediato dibattito all’interno della comunità locale. I residenti hanno espresso indignazione e preoccupazione per ladelle loro proprietà, riflettendo una nitida inquietudine sulla situazione attuale della vigilanza urbana.Un dato inquietante è l’ignoto stato delle telecamere di sorveglianza della zona, alle quali i cittadini si rivolgono per ottenere risposte e sostegno. La donna, visibilmente affranta dal danno subito, ha annunciato attraverso i social la sua intenzione di recarsi dai Carabinieri per sporgere denuncia.