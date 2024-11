Tvzap.it - Trovato un corpo in piazza: identificato un uomo di 46 anni

Stamattina, attorno alle 7:40, è statoun cadavere in. La notizia è stata comunicata da Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza. Sul posto si sono immediatamente precipitati i soccorritori con ambulanza e automedica, ma ovviamente non c'era più nulla da fare. (Continua.)uninTriste ritrovamento stamattina nel nostro paese attorno alle 7:40. Inc'era unsenza vita. Immediatamente sono stati allertati i soccorritori, che si sono precipitati sul posto con ambulanza e automedica, ma non c'era più nulla da fare. I sanitati, infatti, hanno potuto solo constatare il decesso.