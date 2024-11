Ilfoglio.it - Torna Andrea De Carlo con i doni e con i danni di chi è venuto prima di noi

Leggi l'articolo completo su Ilfoglio.it

Qualche giorno fa a Milano sono passato nella via in cui avevano abitato i miei genitori, al nono piano di un edificio anni Settanta poco distante dal Naviglio Grande. E mi èto in mente il giorno in cui mio padre aveva invitato a pranzo me e mia sorella per comunicarci che sua madre, nostra nonna, era morta. Eravamo rimasti sconcertati, perché a quello che ne sapevamo lui aveva perso la mamma da bambino, e per quella ragione era stato affidato a una zia, con cui era cresciutoa Livorno e poi a Tunisi. Di fronte alla nostra incredulità, mio padre ci aveva detto di aver scoperto solo a diciott’anni che sua madre era viva, quando un avvocato gli aveva scritto per sapere se avrebbe voluto incontrarla. In preda al più acuto senso di tradimento, si era rifiutato categoricamente di farlo, e non aveva mai più voluto saperne di lei.