Nerdpool.it - The Penguin 2: potrebbe accadere a una condizione

Leggi l'articolo completo su Nerdpool.it

La prima stagione del dramma di HBO avrà solo otto episodi, e una Stagione 2 non sembra garantita. In effetti, tutti i segnali indicano che Thevenga trattato come una serie limitata. Dopotutto, Matt Reeves ha confermato che il terribile Oz Cobb, interpretato da Colin Farrell, tornerà in The Batman: Part II, che proseguirà direttamente dove la sua serie si è interrotta.Ecco cosa deve succedere affinché Theabbia una Stagione 2Parlando con il cast di Thedurante il New York Comic Con (NYCC), Russ Milheim di The Direct ha intervistato la showrunner Lauren LeFranc, che ha spiegato cosa dovrebbeaffinché lo show ottenga una seconda stagione.“Abbiamo bisogno di sentirci in grado di superare noi stessi”, ha ammesso: “Voglio dire, abbiamo messo tutto sul tavolo.