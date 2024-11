Serie A profondo rosso | dal 2020 bruciati 25 miliardi di euro

Panorama.it - Serie A, profondo rosso: dal 2020 bruciati 2,5 miliardi di euro

Poveri e spesso perdenti. Oppure vincenti ma indebitati, in una spirale senza fine di passivi con qualche raro segnale in controtendenza nonostante le rassicurazioni sulla volontà di cambiare strada. Benvenuti nell’inferno dei conti dellaA, dove le società che fanno da traino per il sistema in campo e fuori sono diventate delle macchine trita soldi. Dalal 2024, ultimi cinque bilanci disponibili (ne mancano un paio all’appello), le big del fatturato del calcio italiano hanno messo insieme passivi per oltre 2,5di. Conti incompatibili in qualsiasi attività economica, non nel football dove l’assioma che resiste da sempre è che per vincere bisogna spendere e che spendere non è garanzia di vittoria. Anzi.Juventus, Roma, Inter e Milan sono le protagoniste di questa situazione.