Oasport.it - Rugby, Gonzalo Quesada: “Ho fiducia nel mio gruppo. Vogliamo dare continuità al nostro progetto tecnico”

Leggi l'articolo completo su Oasport.it

Domani ad Udine torna in campo l’Itale sarà una sfida decisamente affascinante per gli azzurri, visto che affronteranno l’Argentina nella nel primo di tre Test Match delle Autumn Nations Series. C’è sicuramente grande voglia di fare bene per la squadra del CT, che se la vedrà contro una formazione che ben si è comportata nell’ultimoChampionships, vincendo addirittura di 40 punti sull’Australia (67-27) e battendo anche il Sudafrica (29-28) e la Nuova Zelanda in trasferta per 38-30.Dall’altra parte gli azzurri ripartono dopo il trittico di sfide dello scorso luglio, chiuso con il netto successo in Giappone sui padroni di casa. Quella con l’Argentina sarà il primo di tre test match, che vedranno l’Italia impegnata poi con la Georgia, prima dell’attesissima sfida di Torino contro la Nuova Zelanda.