Gaeta.it - Quality espande la Diamond Collection con nuove destinazioni e un sito web dedicato

Facebook WhatsAppTwitter Il gruppoha recentemente ampliato la sua offerta di alloggi di lusso, introducendomete nella sua. Lestrutture non solo promettono un elevato standard di eleganza, ma si impegnano anche a rispettare l’ambiente. Il lancio delwebtravel.it permette agli ospiti di esplorare e prenotare facilmente queste esclusivestrutture in Africa, Finlandia e Italiaha potenziato la suaaggiungendoopzioni di soggiorno in diverse parti del mondo. Leattualmente disponibili si trovano in Namibia, Sudafrica e Botswana, tutte caratterizzate da un’architettura distintiva e un’esperienza autentica. Secondo Davide Bomben, responsabile dello sviluppo progetti del brand Il Diamante, gli ospiti possono già farsi un’idea del fascino delleproprietà visitando il nuovo