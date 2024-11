Ilrestodelcarlino.it - Pineto, la matricola che sta diventando grande. La squadra abruzzese è a più sei dai biancazzurri

La scorsa stagione erano in molti a scommettere che lain serie C sarebbe stata una meteora. Troppo piccola la società– espressione di un comune di meno di 15mila abitanti – per sopravvivere tra i professionisti. Invece ilha immediatamente fatto capire di non essere sbarcato nel calcio che conta per caso, ottenendo una salvezza piuttosto tranquilla con una fisiologica flessione nel finale di campionato. Quest’anno ilaveva puntato su mister Cudini, che dopo aver iniziato il torneo in maniera positiva (una vittoria e due pareggi nelle prime tre giornate) si è incartato fino all’esonero arrivato all’ottava giornata con laferma a 7 punti. Al suo posto il club biancazzurro ha chiamato Ivan Tisci, reduce da un’esperienza in chiaroscuro all’Audace Cerignola.