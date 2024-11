Bollicinevip.com - Paolo Bonolis torna in Rai? Svolta decisiva nelle trattative

Leggi l'articolo completo su Bollicinevip.com

lascia Mediaset ein? Nuove indiscrezioni e retroscenaDopo molti anniapproda di nuovo in?A brevetornerà sul piccolo schermo con una nuova edizione di Avanti un altro, stando ai rumors però sarebbe l’ultima perché il conduttore potrebbe dire addio a Mediaset e approdare di nuovo in.Su Fanpage si legge: “Sebbene si tratterebbe dell’ultima edizione del programma. Nonostante ciò, però, sono sempre più insistenti le voci di un passaggio in. Il conduttore, infatti, è già stato tra i volti della tv pubblica e potrebbe rirvi dopo alcune offerte.”Stando a quanto ha rivelato Alberto Dandolo presto potrebbe esserci unain merito al passaggio del conduttore in. Questo è ciò che ha scritto sul settimanale Oggi: “Letra lui e Viale Mazzini non si sono mai interrotte e sarebbero a una