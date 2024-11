Calciomercato.it - “Pagano la clausola”, follia a gennaio: colpo Osimhen

L’attaccante nigeriano, ancora di proprietà del Napoli, continua a segnare e si scatena l’asta:pronta, cosa sta succedendoE sono sei, in otto partite. Victoranche in Turchia dimostra di non aver perso il vizio del gol. Due li ha realizzati in Europa League nella vittoria del Galatasaray contro il Tottenham. Una doppietta decisiva per superare gli Spurs e portarsi momentaneamente in testa alla classifica.“la”,(LaPresse) – Calciomercato.itArrivato a settembre in prestito dal Napoli, dopo che per tutta l’estate si sono rincorse le voci sull’interesse di Psg e Chelsea, il bomber nigeriano ha la possibilità di lasciare Istanbul già adi fronte al pagamento della(ribassata) presente nel contratto. Una possibilità che qualche club è pronto a sfruttare: stando a quanto riferisce Buchi Laba, giornalista nigeriano molto vicino al calciatore, ben quattro club avrebbero già contattato la società di De Laurentiis per avvisare di essere disposti a pagare ladi