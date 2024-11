Ilrestodelcarlino.it - Padova: sequestrata discarica abusiva dl circa 2mila mq. denunciato un soggetto

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

, 08 novembre 2024 – Depositi di amianto, oli, elettrodomestici e tanto altro abbandonato a cielo aperto. Si tratta di quanto accertato dai finanzieri del comando provinciale diin collaborazione con militari del reparto operativo aeronavale del corpo. Un’operazione che si è conclusa con un sequestro di un’area di2 mila mq adibita adi rifiuti speciali classificati come pericolosi e non. Ladi Borgoricco Le attività, eseguite dai militari della Compagnia di Cittadella con il supporto di un elicottero in forza alla sezione aerea di Venezia, sono sorte a seguito di un controllo delle aree dislocate nell’altana. ln particolare, grazie al sofisticato sistema di videoripresa in dotazione al velivolo, su un terreno ubicato nel comune di Borgoricco (), è stata individuata la presenza di un’ingente quantità di rifiuti in evidente stato di abbandono.