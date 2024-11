Fanpage.it - Ozymandias: “Sono un rapper serio, a X Factor avrei perso credibilità. Ho incontrato manager che erano ratti”

Giovanni Fausto, in arte, è stato uno dei protagonisti di X2024. Eliminato ai Bootcamp, è tornato virale sui social per un video in cui parla dei presunti contratti vincolanti degli artisti ai Live. A Fanpage racconta la sua esperienza nello show targato Sky: "Sono stato intercettato da un talent scout, altrimenti non ci sarei mai andato".