Gaeta.it - Nuove proposte per un carcere più inclusivo: i tablet come strumento di riabilitazione

Facebook WhatsAppTwitter Un cambiamento significativo nel sistema penitenziario italiano potrebbe introdurre l’uso dicon accesso a Internet per i detenuti, una proposta avanzata dalle Camere Penali Internazionali. Quest’iniziativa, che mira a promuovere la rieducazione e il reinserimento sociale dei condannati, sarà presentata il 14 novembre in occasione dell’incontro ‘Verso gli Stati Generali della Sicurezza 2025’ alla Camera dei Deputati. L’obiettivo è quello di garantire a tutti la possibilità di accedere all’istruzione e alle competenze necessarie per una reintegrazione positiva nella società.Il diritto di accesso alla reteLe Camere Penali Internazionali sostengono che l’accesso a Internet rappresenta un diritto fondamentale che tutti, compresi i detenuti, dovrebbero avere.