Quifinanza.it - Novità per chi si regolarizza con il fisco, FI propone lo stop ai procedimenti penali

Leggi l'articolo completo su Quifinanza.it

In vista del termine ufficiale di lunedì 11 novembre, entro il quale bisognerà depositare gli emendamenti alla Manovra, sono state fatte le prime e limitate proposte. Forza Italia ha proposto un emendamento al decreto fiscale che potrebbe rappresentare una svolta per chi desidera mettersi in regola con il. La proposta del senatore Lotito mira a fermare iper reati fiscali minori.Proposto l’emendamento a favore di chi siTra i diversi emendamenti presentati entro il termine di scadenza per la Manovra 2025, spicca la proposta firmata dal senatore Claudio Lotito. Questa prevede loal procedimento penale per i reati fiscali minori, come l’omesso pagamento dell’Iva e delle ritenute. L’emendamento però si focalizza sull’eliminazione del procedimento penale per coloro che abbiano già ottenuto una sentenza passata in giudicato a livello tributario o abbianoto la propria situazione attraverso un accertamento con adesione.