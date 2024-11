Bergamonews.it - Nella bacheca dell’Atalanta adesso c’è anche il ‘Collare d’Oro’ al Merito Sportivo

Dalmine. Lanerazzurra si amplia sempre di più. Giovedì 7 novembre,cornice del Centro Universitariodi Dalmine (Cus), è stata consegnata all’Atalanta la targa per il conferimento del Collare d’Oro al, la massima onorificenza concessa dal Coni (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e da Ansmes (Associazione Nazionale Stelle Palme e collari d’oro del Coni e del Cip) in ambito.Il premio viene conferito ad atleti italiani, dirigenti e società che si sono distintipromozione dello sviluppo culturale dello sport sul territorio ed è stato assegnato alla società orobica in virtù dei successi raggiunti e dei valori sportivi rappresentati.“Non ci si stanca mai di ricevere dei premi – apre così il suo intervento Umberto Marino, direttore generale e istituzionale della squadra nerazzurra -.