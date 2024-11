Cityrumors.it - Natale 2024, per i beneficiari NASPI è prevista la 13esima?

Con l’avvicinarsi di dicembre, alcuni percettori disi chiedono se spetta loro la tredicesima, come accade ad alcune categorie di lavoratori o pensionati.In questi giorni, alcuni percettori di, l’indennità di disoccupazione rivolta ai lavoratori, con contratto subordinato, che hanno perso l’impiego involontariamente, stanno già ricevendo le mensilità di novembre erogate dall’Inps., per ila? (Cityrumors.it)I pagamenti, come accade ogni mese, non vengono ricevuti nelle stesse date dall’intera platea dei, ma queste variano in base alla presentazione della domanda da parte dei richiedenti. Sarà, così, dunque, anche a dicembre. In merito, molti si chiedono se chi riceve l’indennità di disoccupazione abbia diritto anche alla tredicesima, come accade a molti lavoratori o pensionati.