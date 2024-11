Quotidiano.net - ’Mercato delle Cipolle’. Alla scoperta di Berna con il Trenino Verde

La città disi prepara a uno degli eventi più attesi e amati dell’anno: il tradizionale Zibelemärit, il celebre MercatoCipolle, che si tiene ogni anno il quarto lunedì del mese di novembre. Questo appuntamento è una vera festa popolare che celebra la magia di unatradizioni più antiche e vivaci della capitale svizzera attirando ogni anno migliaia di visitatori. Le origini del MercatoCipolle risalgono al XV secolo, quando i contadini della vicina regione del Seeland iniziarono a vendere ai loro prodotti agricoli (ovvero le cipolle) in occasione della festa di San Martino. Nel corso dei secoli, l’evento si è evoluto in una vera e propria festa popolare che vede la partecipazione di espositori da tutta la Svizzera e oltre. Un mare di cipolle e molto di più. Oltre 50 tonnellate di cipolle intrecciate in modo artistico coloreranno il centro della città e saranno disponibili una vasta gamma di prodotti correlati: dalle cipolle caramellate a gustosi piatti a base di cipolla, come la celebre Zibelechueche (torta di cipolle) oltre al pane all’aglio profumato, i bratwurst, Rösti e Glühwein, il tipico vin brûlé speziato, e altre bevande calde.