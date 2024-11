Gaeta.it - Maurizio Landini critica Giorgia Meloni: “Il suo messaggio è un atto di bullismo”

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il leader della Cgil,, ha espresso forti critiche nei confronti della premierdurante la manifestazione nazionale dei sindacati dei trasporti pubblici locali, tenutasi oggi davanti al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili .ha colto l’occasione per rispondere alle dichiarazioni della premier riguardo l’importanza di lavorare anche in caso di malattia, definendole un attacco ai diritti dei lavoratori, un tema delicato in un contesto economico caratterizzato da instabilità e precarietà.Le dichiarazioni controverse diIl tema della salute e del lavoro ha suscitato una reazione immediata da parte del segretario della Cgil.ha sottolineato che le affermazioni della premier rappresentano un’interpretazione distorta della realtà che potrebbe avere conseguenze negative sui lavoratori.