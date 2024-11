Tarantinitime.it - Liquami nel Mar Piccolo, sequestrato ristorante

Leggi l'articolo completo su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoDa tempo ormai era stato segnalato uno sgradevole odore provenire dalla battigia a ridosso della base dell’Aeronautica Militare sede della Scuola Volontari Aereonautica Militare, nota come scuola SVAM. Anche i Carabinieri della Stazione Polizia Militare di Taranto, di stanza presso quella base, ne avevano avvertito la presenza. Per tale motivo e grazie anche alla preziosa collaborazione del Comandante della scuola militare, i militari della Benemerita hanno posto in essere le attività investigative, coordinate dalla locale Procura della Repubblica, riuscendo a risalire alle cause dello sgradevole odore che si accentuava specialmente negli orari serali e prossimi alla notte. Dopo una serie di accertamenti i Carabinieri della Polizia Militare presso l’Aeronautica hanno fatto accesso nei locali di unsito nei pressi della base, constatando, anche con l’ausilio di personale della ASL/TA1, l’origine del mal odore, oltre ad una serie di illeciti di carattere amministrativo.