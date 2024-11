Formiche.net - Ingerenze cinesi nella ricerca italiana. Il caso Bgi

Tra gli esempi di casi che devono richiedere “particolare attenzione” quando si parla distranierec’è quello di “una collaborazione tra un’aziendae un’azienda di uno Stato straniero sul sistema di sequenziamento del Dna con dati trasmessi tutti, nel dettaglio, nello Stato straniero”. È l’unico esempio fatto ieri, senza alcun riferimento esplicito alle aziende coinvolte, dal sottosegretario Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, durante la conferenza stampa per il varo del Piano d’azione nazionale per tutelare l’università e laitaliane dallestraniere.A chi si riferisce il sottosegretario? Difficile dirlo, sia per la segretezza che è la cifra del lavoro dell’intelligence sia perché di casi simili non ce ne sarebbe soltanto uno.