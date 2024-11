In crisi e il motivo… Uomini e Donne la scoperta sulla coppia tra le più salde è uno choc per il pubblico

Leggi l'articolo completo su Caffeinamagazine.it

Una voce clamorosa si abbatte ora su una delle coppie ormai storiche di. Bisogna tornare indietro di qualche anno, quando l’allora tronista prendeva posto nel programma di Maria De Filippi per provare a cercare l’anima gemella. Che stando alle sue parole era praticamente arrivata in studio tempo prima della fatica scelta. “La prima volta che ci siamo visti, sei arrivata e mi hai steso come un pugno in faccia. Solo che non ti capivo”, le sue parole il giorno della scelta.“Non capivo come tu realmente fossi. Non capivo se eri vera o falsa. Abbiamo iniziato un percorso in salita. Volevo mandarti via. Ma non perché non mi piacessi, ma perché avevo paura di conoscerti”. E alla fine la dedica più bella, che ha poi dato inizio alla loro storia d’amore: Negli ultimi giorni non ho smesso di pensarti un secondo.