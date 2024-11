Lanazione.it - Firenze, paura nella notte. Non si ferma all’alt e scatta l’inseguimento

, 8 novembre 2024 –, il reparto di Rifredi della Polizia Municipale è stato impegnato in due distinti interventi per la sicurezza stradale. Il primo episodio si è verificato in piazza delle Medaglie d’Oro, dove un giovane scooterista ha ignorato l’alt della pattuglia e si è dato alla fuga. Durante, ha messo in pericolo la sicurezza pubblica compiendo diverse manovre rischiose, tra cui passare con il semaforo rosso e transitare sui marciapiedi.è terminato in via Leoncavallo, dove il ragazzo, un 17enne straniero senza patente, ha perso il controllo dello scooter ed è caduto. Gli agenti hanno poi accertato che il veicolo, di proprietà della madre, non era assicurato. Il mezzo è stato sequestrato e il giovane è stato multato per un totale di circa 6.