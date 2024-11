Fiamme in centro a Milano l’incendio in corso Vittorio Emanuele dietro al Duomo – Il video

Leggi l'articolo completo su Open.online

Un incendio è divampato venerdì 8 novembre pomeriggio inII, in pieno, la strada che da piazzae dalla Galleria porta in piazza San Babila. Lesono partite all'angolo con via Beccaria, al livello della strada, e hanno fatto alzare una densa nube di fumo nero, visibile in lontananza. Secondo un primo accertamento, il rogo avrebbe coinvolto cavi elettrici posti sotto l'intercpaedine dell'edificio, che è stato necessario evacuare per la salute e la sicurezza di tutti. Al momento non risultano persone coinvolte.