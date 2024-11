Quifinanza.it - Dazn abbassa i prezzi ed ecco lo sconto con Standard, cosa vedere e quanto si risparmia

Il tema del costo degli abbonamenti streaming per le partite di calcio è molto dibattuto. A dire il vero, però, è l’intero settore dell’intrattenimento online che non smette di rial rialzo i propri tariffari.Parlando di serie A, però, è innegabile come la situazione sia diversa.detiene la quasi totalità dei diritti del massimo campionato italiano (condivide tre partite settimanali con Sky), il che consente di fare un po’ il bello e il cattivo tempo. Nel corso degli ultimi anni sono stati numerosi gli aumenti e, in maniera consequenziale, si è registrato un nuovo picco nel mercato del “pezzotto”. L’azienda però sembra sulla via della riconciliazione. Necessita di entrate ma non fa ancora un passo indietro netto. Ciò che offre, però, sono offerte sul medio periodo, di cui tener decisamente conto.