Lanotiziagiornale.it - Criticò il ministro Valditara, tre mesi di sospensione per il prof Raimo

Vietato contestare ildell’Istruzione Giuseppe. Ne sa qualcosa il docente e scrittore Christiancolpito da un provvedimento diper tredall’insegnamento, con una decurtazione del 50% dello stipendio. La sua colpa? Aver espresso giudizi negativi suldurante un dibattito pubblico.La critica adurante la festa di Avs“Un bersaglio debole da colpire”, lo aveva definito durante la festa nazionale di Avs. In quella occasione aveva definito le idee del“luride e pericolose” e aveva affermato che “la sua ideologia sulla scuola ha esiti cialtroneschi, vedi la bocciatura del liceo made in Italy promosso in pompa magna per”. “– aveva ancora aggiunto– va politicamente colpito perché è un bersaglio debole, come si colpisce la Morte nera in Star Wars”.