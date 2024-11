Gaeta.it - Casting aperti per Avanti un Altro: un’opportunità imperdibile per i concorrenti

Facebook WhatsAppTwitter Se siete appassionati del celebre quizun, condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, ora avete la possibilità di mettervi alla prova. La SDL 2005 srl ha annunciato l’apertura delle selezioni per nuovi, conprogrammati a Roma. Questo è il momento giusto per tutti coloro che sognano di partecipare a uno dei quiz più iconici della televisione italiana.Dettagli suia RomaIper la nuova stagione diunsi svolgeranno a Roma nelle giornate dell’11 e 18 novembre 2024. La SDL 2005 srl invita tutti i maggiorenni, di qualunque estrazione, a partecipare alle selezioni. Questa rappresentaeccellente per mostrare le proprie abilità e diventare parte di uno spettacolo molto apprezzato dal pubblico.