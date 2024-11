Lanazione.it - Carcere di Spoleto, detenuto prende a pugni un agente. La Cisl: “Stato di agitazione”

(Perugia), 8 novembre 2024 – "Oggi asi è registrata una grave aggressione da parte di undel reparto di media sicurezza ai danni di undi polizia penitenziaria, conal volto, che accompagnato prontamente in ospedale e'giudicato guaribile in 10 giorni. La FnsUmbria esprime piena solidarietà al collega aggredito". Lo rende noto il segretario regionale della FnsUmbria, Riccardo Laureti, che annuncia "lodi" nelle case circondariali umbre e "si riserva di mettere in atto tutte le forme di protesta, pacifiche, fin quando non ci saranno segnali concreti da parte del Prap, con il trasferimento di tutti i detenuti che si sono resi responsabili di aggressioni e di eventi critici". "Fin da ora facciamo presente che la Fnsdell'Umbria non parteciperà più a riunioni al Prap di Firenze, fin quando non verranno bloccati i trasferimenti di detenuti media sicurezza dagli Istituti della Toscana verso l'Umbria" aggiunge ancora.