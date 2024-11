Gaeta.it - Approvato il referendum per la fusione tra i comuni di Cosenza, Rende e Castrolibero

Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha recentemente emesso una sentenza che rigetta i ricorsi contro la decisione della Regione Calabria di indire unper ladeidi. Ilsi terrà domenica 1 dicembre 2024 e rappresenta un passaggio significativo per la governance locale della zona. Con l'esito di questa consultazione, i cittadini deicoinvolti saranno chiamati a esprimere la loro opinione sull'importante progetto.Il quadro giuridico della consultazione referendariaNella sua decisione, il Tar Calabria ha messo in evidenza come la scelta di indire ilsia pienamente conforme alle disposizioni giuridiche locali e nazionali. In particolare, il giudizio chiarisce che la decisione della Regione rispetta il regime giuridico di matrice costituzionale e regionale.