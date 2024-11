.com - Amazon lancia la sesta edizione di “Un click per la Scuola”

Leggi l'articolo completo su .com

La piattaformarinnova l’iniziativa “Unper la”, offrendo supporto finanziario a migliaia di scuole italiane e ai progetti educativi di Save the Children.LG QNED Serie 85 2024 55 pollici scontato di 550€, un vero affaree il sostegno allaitaliana: il ritorno di “Unper lahato ladi “Unper la”, un programma che permette ai clienti di contribuire al benessere scolastico semplicemente acquistando su.it. Per ogni acquisto effettuato dagli utenti registrati all’iniziativa,dona una percentuale sotto forma di credito virtuale allascelta o a Save the Children, che supporta vari progetti educativi nelle aree svantaggiate.Grazie a questa iniziativa, dal 7 ottobre al 31 dicembre 2024, chiunque potrà partecipare donando una parte delle proprie spese in crediti che potranno essere utilizzati dalle scuole aderenti per acquistare materiali didattici essenziali, scegliendo tra oltre 6.