Quotidiano.net - X Factor 2024, assegnazioni e ospiti di giovedì 7 novembre

Leggi l'articolo completo su Quotidiano.net

Milano, 7- Terza puntata dei Live di Xe le cose iniziano a farsi serie. Con la prima puntata a tema di questa esibizione. Il filo conduttore di questa terza puntata saranno i brani dance. Chi sarà eliminato dopo i Dimensione Brama, che hanno lasciato il talent show di Sky condotto dalla cantautrice Giorgia nella prima puntata dei Live, e Pablo Murphy, che ha dovuto abbandonare alla seconda? A rischio in particolare i The Foolz, El Ma, I Patagarri e Lorenzo Salvetti.LeGlidella serata sono il cantautore Tananai e la vincitrice della passata edizione di X, Sarafine. LeEcco i brani assegnati dai giudici Manuel Agnelli, Paola Iezzi, Achille Lauro e Jake La Furia ai concorrenti. Danielle: ‘Saliró’ di Daniele Silvestri Punkcake: ‘Da ya think I’m sexy’ di Rod Stewart Francamente: ‘L’amour toujours’ di Gigi D’Agostino Mimì: ‘I will survive’ di Gloria Gaynor nella versione dei Cake The Foolz: ‘Hot stuff’ di Donna Summer El Ma: ‘Hang up’ di Madonna Les Votives: ‘You make me feel (Mighty real)’ di Sylvester Lowrah: ‘All that she wants’ degli Ace of Base Lorenzo Salvetti: ‘Non succederà più’ di Claudia Mori’ I Patagarri: ‘Stayin’ Alive’ dei Bee Gees