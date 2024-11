Gaeta.it - Un’innovativa messa in scena del processo: studenti in scena per rivivere una storia di giustizia a Pompei

Nella suggestiva cornice della Basilica degli scavi di, si è consumata un'esperienza unica e toccante: un "simulato" realizzato dadel Liceo Classico "Plinio Seniore". Questo evento, curato in collaborazione con il Tribunale di Torre Annunziata, ha avuto come riferimento il romanzo di Viola Ardone, "Oliva Denaro", e ha affrontato una vicenda drammatica e reale: il caso di Franca Viola, una giovane siciliana che, nel 1966, si rifiutò di sottostare alla prassi del matrimonio riparatore dopo essere stata vittima di violenza.Ilsimulato: un'occasione di apprendimento praticoIl "simulato" non è solo un esercizio teatrale, ma rappresenta un importante strumento educativo. Gli, affiancati da esperti del settore legale, hanno avuto l'opportunità di immergersi completamente nel ruolo di avvocati, magistrati e testimoni, rendendo ogni mossa e ogni parola parte di una rappresentazione veritiera e viva.