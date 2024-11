Ilrestodelcarlino.it - Una montagna di terra sul Navile: "L’Arcoveggio non sia dimenticato"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

di Mariateresa Mastromarino "Chiediamo solo che le istituzioni non ci abbandonino". L’appello a palazzo d’Accursio e a viale Aldo Moro arriva dalla zona dele di Corticella, dove lo scorso 19 ottobre la furia del canalenon ha risparmiato nulla. L’esondazione a seguito dell’alluvione ha inondato abitazioni, case e giardini, riempiendo gli spazi con anche due metri d’acqua. Ora, del dissesto, rimangono detriti, fango e macerie, ma soprattutto la "paura che possa piovere di nuovo – dicono alcune famiglie che vivono in via delle Fonti –. Non basta solo svuotare gli spazi, pulire e spalare il fango che ci ha sommersi: qui serve un progetto più ampio". Una richiesta molto attuale, perché l’incubo dell’alluvione non è finito: in prossimità dell’ex centrale idroelettrica, di cui il Carlino si è occupato nei giorni dopo il dissesto, si è creato un grande accumulo die fango, che, in caso di pioggia, farebbe riemergere il