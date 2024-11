Scherma Coppa del Mondo di Sciabola Maschile | 10 Azzurri al tabellone principale

Leggi l'articolo completo su Ilfaroonline.it

Orano, 7 novembre 2024 – Diecidel CT Nicola Zanotti saranno protagonisti sabato deldella gara individualedella tappa dideldiad Orano. Erano ammessi alla giornata clou di sabato, per diritto di Ranking, i “top 16” della competizione Luca Curatoli, Michele Gallo e Pietro Torre. Già dopo la fase a gironi, grazie a sei vittorie in cinque assalti e una sconfitta di misura, ha raggiunto i compagni anche Dario Cavaliere.Attraverso ilpreliminare, poi, hanno conquistato il pass per ilda 64 di dopodomani anche Matteo Neri, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani e Giovanni Repetti.Non ce l’hanno fatta soltanto Mattia Rea e Francesco Bonsanto, fermatisi allo scoglio dei gironi.Domani in Algeria, dove è presente anche il Presidente federale Paolo Azzi, ladeldicontinuerà con le fasi preliminari della gara individuale femminile.