Saviano incolpa i social per la vittoria di Trump | stavolta se la prende col popolo del web…

ritorna alla Casa Bianca, e con lui affonda il sogno patinato dei democratici di Kamala e dell’Obama family. Lacrime amare scendono non solo per loro, ma anche per la sinistra europea, soprattutto quella italiana, che ora si agita e va nel panico. Alla disperata ricerca di un colpevole, ecco spuntare teorie stravaganti per spiegare la débâcle. La più creativa? Quella dell’immancabile moralista Roberto, che scende in campo con un sermone d’annata. Non potendo attaccare apertamente i risultati della più grande democrazia al mondo, e nemmeno demonizzare il nuovo Presidente per unachiara e legittima, il dito dipunta contro imedia. O meglio, tra le righe, se lacon la “stupidità degli elettori”. Una mossa classica per certa sinistra da salotto, che guarda con disprezzo le masse popolari e si preoccupa solo delle minoranze, dimenticando che in democrazia è ilad essere sovrano.